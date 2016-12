12/12/2016 às 09:50h Enviado por: Rene Santos

Alunos conquistam 6 medalhas em Olimpíada Brasileira de Matemática Foto: Div

Rio das Ostras alcançou o seu melhor resultado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze numa mesma edição. Os números não param por aí e os estudantes vão receber 28 menções honrosas. O excelente desempenho levou a mais uma condecoração inédita: dois professores da rede municipal serão homenageados pelos organizadores da Obmep 2016. “As estatísticas mostram o valor da conquista dos nossos alunos. Cada edição da Obmep reúne um número aproximado de 18 milhões de estudantes de todo o país. Desse total, um a cada quatro mil leva o bronze; um a cada 12 mil alcança a prata e um a cada 34 mil é premiado com o ouro”, contabiliza um dos professores homenageados, Bruno de Oliveira Souza, que coordena o Projeto “Marinheiro da Matemática” na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel.



Dos seis alunos de Rio das Outras premiados na Obmep deste ano, cinco participaram do “Marinheiro da Matemática”. São eles Lucas Costa Pereira e Maria Luiza Almeida Fontes, medalhistas de ouro; Rebecca Cavalcante Menezes, vencedora de prata; Luna Costa Pereira e Filipe Almeida Miranda, que levaram o bronze. Outra vencedora é Marianne do Valle Charles Miranda, que também ficou com o bronze.