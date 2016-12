Domingo violento na cidade

12/12/2016 às 09:40h Enviado por: Rene Santos

Corpo de mulher não identificada foi encontrado sob um monte de entulhos em Monte Alegre Foto: Div

O domingo foi marcado pela violência em Cabo Frio. Durante a manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado sob um monte de entulhos, na Avenida Nelore, em Monte Alegre. Horas antes, um adolescente foi apreendido na Reserva do Peró, acusado de tentativa de homicídio. À tarde, um menor foi morto a tiros em Palmeiras.



Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) contaram que o corpo da mulher estava amarrado e em adiantado estado de decomposição. O corpo teria sido encontrado por dois homens que foram até o local despejar entulhos. Até o fechamento desta edição, a mulher ainda não havia sido identificada pela polícia. Peritos foram até o local e removeram o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

Já na Reserva do Peró, policiais contaram que escutaram disparos de arma de fogo durante patrulhamento de rotina. Na Rua 10, dois homens disseram que um adolescente havia efetuado disparos contra eles. O menor foi surpreendido com um revólver e levado para a 126ªDP (Cabo Frio), onde acabou autuado por fato análogo à tentativa de homicídio. Durante a tarde, um adolescente, de 17 anos, foi executado a tiros na Rua Elói Chaves, no bairro Palmeiras. De acordo com testemunhas, a vítima caminhava em direção a sua residência quando ocupantes de um carro passaram atirando. O rapaz morreu no local. O caso também será investigado pela 126ªDP.