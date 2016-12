Polícia frustra tentativa de roubo de carga na cidade

11/12/2016 às 10:30h Enviado por: Rene Santos

PMs libertaram funcionário, que estava amarrado no furgão Foto: Div

Policiais do 25ºBPM (Arraial do Cabo) frustraram uma tentativa de roubo de carga no bairro Jacaré, em Cabo Frio, sexta-feira. Após denúncia de que homens em atitude suspeita estavam num posto de combustíveis na Avenida Wilson Mendes, os militares foram ao local e se depararam com um Peugeot preto saindo do estabelecimento em alta velocidade.



Ao notarem a presença dos policiais, ocupantes de um outro veículo, um Spin preto, sem placa, que também estava no posto, abandonaram o carro e entraram numa mata, no Morro do Telégrafo. Os policiais perceberam que os bancos do carro estavam deitados, possivelmente já preparados para receber a carga de cigarros. Também foram encontrados roupas e objetos pessoais.

Ao continuarem as buscas, os PMs encontraram um furgão da empresa Souza Cruz, com um funcionário imobilizado no banco de trás. Ele foi libertado e encaminhado para a 126ªDP (Cabo Frio).