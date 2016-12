Homem é assassinado a tiros

11/12/2016 às 10:10h Enviado por: Rene Santos

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiros dentro de uma casa no bairro José Gonçalves, em Armação dos Búzios, na última sexta-feira.



Com idade aproximada de 30 anos, o homem estava no sofá da sala, na casa que fica na Rua Bosque do Pau Brasil. Segundo informações divulgadas pela polícia, há marcas de disparos na janela da residência, o que indica que os tiros foram efetuados por alguém que estava do lado de fora. O caso está sendo investigado por policiais da 127ªDP (Búzios).