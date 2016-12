Sequestrado dentro de hotel

11/12/2016 às 10:05h Enviado por: Rene Santos

Vítima foi encontrada dentro de carro em Lumiar, Friburgo, e foi levada para a delegacia da cidade Foto: Div

Um homem, de 29 anos, escapou por pouco da morte após sequestrado em Cabo Frio, na última quinta-feira. De acordo com a polícia, a vítima estava num hotel com uma mulher, com quem estaria saindo pela segunda vez, quando foi abordado por dois bandidos armados, que pediram dinheiro, relógio, celular e a carteira.



Como não tinha mais dinheiro, os criminosos decidiram levá-lo para outro local no próprio carro da vítima. No meio da viagem, ele foi colocado no porta-malas. A vítima começou a chutar o interior do veículo pedindo por socorro, o que acabou danificando a trava por dentro.

Quando os criminosos pararam o veículo, ele recuou e ficou bem próximo ao banco traseiro. Inconformados, os criminosos efetuaram seis disparos, mas nenhum atingiu a vítima. Sem conseguir abrir o porta-malas, a dupla fugiu,abandonando o carro no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio.

O homem foi resgatado horas depois, por volta das 6h40, quando o motorista de uma van escolar, que passava pela estrada, o ouviu gritando por socorro e acionou a polícia. O caso foi registrado na 151ªDP (Friburgo), onde os agentes investigam o possível envolvimento da mulher no crime.