Perito identifica partes de corpo

10/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Polícia não conseguiu provas, nem testemunhas de que dono da lancha pilotava sob efeito de álcool Foto: Divulgação

As investigações sobre a morte da estudante Maria Luiza Santana Serra, 10 anos, atropelada e decapitada por uma lancha, no sábado passado, na Praia do Forte, em Cabo Frio, avançaram, segundo o delegado Renato dos Santos Mariano, titular da 126ªDP (Cabo Frio).



A perícia constatou que os membros encontrados na última quinta-feira, no mar, são partes do corpo da menina. Foi recuperado, também, um biquíni que foi reconhecido pelos familiares como pertencente à criança.

Em nota a imprensa, o delegado contou que foi localizado e ouvido o bombeiro que declarou em um vídeo, divulgado pela imprensa e em redes sociais, que o condutor da lancha estava alcoolizado. Na delegacia, o bombeiro se reconheceu no vídeo e disse que em momento algum teve contato ou avistou o condutor da lancha para poder afirmar ou não que o acusado estivesse sob efeito de álcool na ocasião do acidente.

Ele esclareceu que apenas repassou comentários, para os quais não se preocupou em verificar a veracidade do acidente.

De acordo ainda com a Polícia Civil a delegacia irá encaminhar ofício à Capitania dos Portos solicitando informar se o órgão possui equipamento para verificar alcoolemia (bafômetro) e em caso afirmativo, porque o exame não foi apresentado à Polícia Civil.

Acidente - Além da criança decapitada, outras três pessoas ficaram feridas no acidente. Acusado de homicídio culposo (sem intenção) e lesão corporal culposa, o dono da lancha chegou a ser detido, e passou uma noite na carceragem da 126ªDP (Cabo Frio), mas acabou solto após por determinação da Justiça.