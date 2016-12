Prefeitura cria bilhete único para passeios de barcos

10/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Donos de barcos fizeram manifestação na Marina de Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Manifestantes fecharam o acesso à Marina de Arraial do Cabo, na manhã de ontem, em protesto, e impediram que os barcos de passeio se deslocassem do local. O motivo do ato foi a aprovação, pela Câmara de Vereadores, da criação de bilhete único para passeios de barco na cidade que de acordo com os manifestantes teria que haver uma transparência e participação dos profissionais na discussão do projeto de Lei, que foi aprovado na sessão da última terça-feira (6).

O projeto que cria o bilhete único também cria um estacionamento particular, que será administrado por uma empresa privada com concessão por 25 anos.



Atualmente, o passeio de barco tem o preço definido pelos próprios donos da embarcação e a média cobrada é de R$ 50 por pessoa. O projeto não especifica qual será a nova tarifa, mas informa que a cobrança será feita por uma empresa particular. O passeio de barco é uma das principais atividades turísticas do município. Atualmente, 181 barcos legalizados prestam o serviço.

Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Arraial do Cabo sobre o caso, até o fim desta matéria não obtivemos respostas sobre a implantação da tarifa.