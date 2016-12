Acusado de estupro é preso

08/12/2016 às 20:21h Enviado por: Sergio Soares

Um homem de 35 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 foi preso em flagrante em Rio das Ostras, na manhã de ontem por Policiais da 128ªDP (Rio das Ostras). A delegada Juliana Rattes, titular da 128ª DP, disse que o irmão da vitima procurou a policia e contou que o acusado abordou a jovem na rua, a jogou no chão e colocou a mão dentro da roupa dela para forçar o ato sexual.

“Percebendo a aproximação de uma moto na rua, ele fugiu, deixando a vítima no chão, lesionada. É importante frisar que não houve penetração, mas a legislação configura como estupro a menor não só como conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso. Em depoimento, a menina contou que teve filho há pouco tempo, e que o homem disse que iria estuprá-la e matá-la, caso ela contasse à polícia”, explicou a delegada. O homem foi localizado através da descrição passada pela vítima e ele foi pego pouco depois do crime, próximo onde a menor morava. Encaminhado para a 128ªDP (Rio das Ostras), autuado por estupro qualificado ele aguarda para ser transferido para o sistema prisional de Bangu, no Rio de Janeiro.

Outro caso - Um bingo clandestino foi encontrado pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira no Centro de Rio das Ostras, com 21 máquinas em funcionamento. No local a policia encontrou nove pessoas que jogavam no momento da abordagem. O bingo funcionava em cima de um restaurante.