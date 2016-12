Rapaz é ferido em troca de tiros com policiais militares no Corte

08/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

O preso em Araruama estava com uma touca ninja, uma pistola um rádio e entorpecentes Foto: Divulgação

Um rapaz foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares do 25ºBPM (Cabo Frio) na tarde da última terça-feira no bairro da Corte, em Araruama. De acordo com a PM, o caso aconteceu durante um patrulhamento e a própria vítima que estava no meio de um grupo, iniciou os disparos contra a equipe que se aproximava na Rua das Amendoeiras.



Com ele, foi encontrado uma pistola 9mm, dois carregadores, um rádio comunicador, três toucas ninjas, 66 pinos de cocaína , uma bucha de maconha, um tablet e material para endolação de drogas. Socorrido pela própria Policia Militar, ele foi levado para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Araruama), onde passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

O material apreendido foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama) onde o caso foi registrado e aguarda a recuperação do acusado para que ele possa ser encaminhado ao sistema prisional.

Cabo Frio - Um Homem foi preso com 142 sacolés de cocaína, 566 buchas de maconha e um tablete de um quilo da erva no Jardim Caiçara. Ao ver os policiais militares o acusado jogou as drogas no chão.