Quando o sonho vira realidade

08/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As unidades habitacionais do empreendimento estão divididas em 17 blocos de apartamentos Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Projetos e de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou o sorteio de 272 unidades habitacionais do programa federal “Minha Casa Minha Vida – Quinta São José” (PMCMV).



As cerimônias aconteceram no ginásio poliesportivo da Escola M. Profª Mirian Alves de Macedo Guimarães, com a participação de autoridades municipais. Ao todo, 443 pessoas estavam aptas a participar do sorteio. Os 88 beneficiários que foram sorteados e não compareceram ao evento têm o prazo de 15 dias para procurar a sede da Secretaria de Assistência Social e garantir o direito à moradia. A lista com todos os sorteados, ausentes e em cadastro de reserva, estará disponível no site oficial da Prefeitura ainda esta semana. Nos dias 13 e 14 de dezembro, os beneficiários farão uma vistoria nos apartamentos do empreendimento.

As unidades habitacionais do empreendimento Quinta São José estão divididas em 17 blocos, com 16 apartamentos cada, sendo quatro apartamentos por andar. De acordo com a ordem de sorteio, os 272 beneficiários fizeram a escolha da unidade que melhor agradou cada família. Na ocasião, foram esclarecidas informações relativas às prestações mínimas que serão cobrados pelo agente financiador, o Banco do Brasil.

Os titulares têm o prazo de 10 anos para quitar o imóvel em parcelas que variam de R$80 a R$270, calculadas de acordo com a renda per capita de cada família, declarada no ato da inscrição. Durante o parcelamento, o imóvel não pode ser alugado nem vendido, com a possibilidade de retirada do benefício. Representando o Prefeito Cláudio Chumbinho, o secretário de Ordem Pública, Eronildes Bezerra, abriu os dois dias de evento agradecendo aos presentes.

“Gostaria de agradecer, em nome do Prefeito Cláudio Chumbinho, às famílias presentes e a todos os envolvidos neste grande empreendimento. Estamos acompanhando não apenas a entrega de uma casa, mas a realização de um sonho. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia se sente honrada de ter vocês morando nessas lindas casas. Gostaria também de parabenizar o diretor-presidente da construtora, Péricles, por essa construção digna de um palácio para essas pessoas”, finalizou. Para o sorteio, as famílias aptas foram dividas em dois grupos. O grupo prioritário, que participou no sábado (03), foi formado por pessoas que atingiram o maior número de critérios de elegibilidade do PMCMV (de 4 a 6), resultando em 146 beneficiários. Já o segundo grupo, do domingo (04), atendeu de 2 a 3 critérios, e beneficiou 126 famílias.

Todos que não foram sorteados formaram um cadastro de reservas para eventuais desistências. A ordem de nomes constantes no cadastro reserva foi definida também por meio de sorteio.

Para a secretária e a subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ester Chumbinho e Olívia Sá, garantir o direito à habitação, previsto na Constituição, é extremamente importante. .