PM dá ‘dura’ e prende seis

07/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

As operações da polícia aconteceram nos municípios de Cabo Frio, Saquarema e Araruama Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares e Laryssa Moura

Em menos de 24 horas, policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) apreenderam seis armas e drogas em três municípios da Região dos Lagos, na última segunda-feira. Em Cabo Frio, um menor foi apreendido com pistola, revólver, 34 munições, além de 27 pinos de cocaína e quatro buchas de maconha, na Rua Duque de Caxias, no Jardim Caiçara. De acordo com os policiais, o jovem estava tentando se desfazer do material, e ainda tentou agredir um policial durante a abordagem.



No bairro Tangará, um homem foi encontrado com pistola, revólver e um carregador com 13 munições, na Rua Castro Alves, local onde residia. Após a abordagem, ele admitiu ter armas escondidas. Os casos foram registrados na 126ªDP (Cabo Frio), onde o menor ficou apreendido e o homem preso por porte ilegal de arma de fogo.

Em Saquarema, dois homens foram encontrados com a chave de um carro roubado, 96 cápsulas de cocaína e uma pistola, na Rua Capitão Nunes, em Madressilva. Eles foram levados para a 124ªDP (Saquarema), onde ficaram presos.

Em Araruama, um menor e um rapaz foram pegos na Rua João Vasconcelos com um revólver. Eles foram levados para a 118ªDP (Araruama) onde o menor ficou apreendido e o homem responderá por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. As prisões e apreensões foram realizadas através de denuncias anônimas realizadas pelo telefone de emergência do disque denúncia (22)2629-2820.