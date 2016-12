Município forma turma de guardas concursados

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Mais 47 guardas foram concursados entre setembro e dezembro Foto: Divulgação

No próximo sábado, dia 10, será realizada na Primeira Igreja Batista de Araruama (Piba), às 10 horas, a cerimônia de formatura da segunda turma de concursados aprovados para Guarda Civil de Araruama.



A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública em parceria com a Senasp, capacitou mais 47 concursados, no período de setembro a dezembro, com instruções variadas sobre leis, conduta, códigos de trânsito e defesa pessoal.

A capacitação tem como objetivo elevar o conhecimento dos profissionais que, em breve, estarão nas ruas e nas repartições públicas atendendo a população araruamense.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Silvio Corrêa, destacou a importância de qualificar os guardas concursados.

“A nossa preocupação é oferecer a população de Araruama profissionais de excelência. Por isso, durante esses três meses, nós procuramos passar todas as instruções a fim de que esses guardas estejam aptos para atuar em qualquer situação”, disse.