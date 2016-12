Celebração de Natal na cidade contará com desfile e ‘cantata’

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

São Pedro da Aldeia entra no clima natalino neste sábado (10), a partir das 18h com a abertura do “Natal de Luz”. A festa começa com desfile pelas ruas do Centro, chega à Casa dos Azulejos para a Cantata de Natal e culmina na Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, para a abertura solene da Casa de Papai Noel. O evento é uma realização da Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer.



O desfile, programado para 18h, sai da Casa dos Azulejos, com crianças do Ned Vida, Sementes do Amanhã, Jardim Escola Arca de Noé e Centro Educacional Missão de São Pedro, além do Papai Noel em carro aberto. Após desfilar pelas principais ruas do Centro, todos retornam à Casa dos Azulejos, para a Cantata de Natal; com o Coral Leitura das Vozes, dos alunos da Sementes do Amanhã.

Encerrada a Cantata, todas as atenções se voltarão para a Casa de Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, onde novas canções serão entoadas para a abertura da Casa de Papai Noel, que funcionará até o dia 6 de janeiro.