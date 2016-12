Preso na Reserva do Peró por tráfico e homicídio

05/12/2016 às 09:30h Enviado por: Rennan Rebello

Wellington da Silva Honório, de 19 anos, foi preso, na madrugada de ontem, por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), depois de uma breve troca de tiros na Rua 9, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. Outros quatro suspeitos fugiram. Durante um patrulhamento de rotina pelo bairro, os militares surpreenderam cinco homens vendendo drogas. Assustados, os criminosos fugiram em direção a um terreno vazio. Tentando localizar os rapazes, os policiais entraram no imóvel e foram recebidos a tiros. Depois do confronto, quatro deles conseguiram fugir. Mas Wellington caiu de um telhado e foi preso no momento que tentava invadir a casa vizinha. Com ele, foi apreendido um revólver, 44 sacolés de cocaína, 446 trouxinhas de maconha e um tablete da mesma droga.





Apontado pela polícia como gerente da comunidade, Wellington, que migrou de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para a Região dos Lagos, já tem 11 passagens pela polícia, a maioria pelo crime de roubo. Ele foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo.





Saquarema – William Marins de Oliveira foi preso na Avenida Saquarema, em Bacaxá, com 42 pinos de cocaína e duas trouxinhas de maconha por PMs do 25º BPM (Cabo Frio) na noite de sábado. Ele foi levado para a 118ªDP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas.