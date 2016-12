05/12/2016 às 17:35h Enviado por: Rennan Rebello

A vistoria itinerante fica até quarta-feira na Região dos Lagos Foto: Divulgação

De hoje até o próximo dia 9, o Detran vai visitar 20 municípios do interior do estado para oferecer serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de município, transferência de jurisdição, segunda via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características.



Nos municípios da Região dos Lagos, os serviços serão oferecidos em Saquarema hoje. Amanhã, em Arraial do Cabo. Na quarta-feira, em Iguaba Grande e Rio das Ostras.

Com a visita dos vistoriadores, o Detran evita que seus clientes precisem se deslocar até cidades vizinhas para regularizar os veículos. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800-0204040 e 0800-0204041 ou acessar o site www.detran.rj.gov.br.