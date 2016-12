Bombeiros procuram restos mortais da menina atropelada por lancha na Praia do Forte

05/12/2016 às 09:05h Enviado por: Rennan Rebello

A lancha que ocasionou o acidente está apreendida na agência da Capitania dos Portos Foto: Divulgação

Um dia depois da morte de uma menina de 10 anos, que foi decapitada por um lancha na Praia do Forte, em Cabo Frio, militares do Corpo de Bombeiros reiniciaram o trabalho de buscas para tentar localizar o tronco da criança. Os restos mortais já localizados de Maria Luisa foram enterrados, ontem, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Rio das Ostras.Um drone está sendo usado para auxiliar com imagens aéreas. Segundo exame no Instituto Médico Legal (IML), o condutor da lancha não estava embriagado.





Depois de ser interrompido na noite de sábado, o trabalho de buscas foi reiniciado logo na manhã de ontem. Lanchas, motos aquáticas e até mergulhadores circularam por toda extensão da praia para localizar o restante do corpo. A cabeça da menina, que foi arrancada pelo impacto, foi localizada ainda no sábado.





A criança estava em um ‘banana boat’ com a família, que é de Rio das Ostras, quando o brinquedo foi atingido pela lancha. Ela foi decapitada com impacto da batida e outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Todos foram socorridos pelo condutor da lancha que carregava a ‘banana’ e por outra embarcação que se aproximou do acidente. A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar o caso, que também foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Os levantamentos preliminares dão conta de que o condutor da lancha, de 65 anos, está com toda a documentação – tanto da embarcação quanto os pessoais – em dia. Ele também fez teste de alcoolemia e foi constatado que não estava embriagado. A Capitania dos Portos também informou que o condutor da outra embarcação que carregava o ‘banana boat’ tem habilitação e está com todos os documentos em dia.





De acordo com a Polícia Civil, o condutor da lancha foi autuado pelos crimes de homicídio doloso e lesões corporais dolosas, quando não há intenção de matar, e segue preso.