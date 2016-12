Criança é decapitada por lancha na Praia do Forte

04/12/2016 às 07:30h Enviado por: Rennan Rebello

Lancha foi apreendida pela Capitania dos Portos após acidente Foto: Divulgação

Uma criança de dez anos morreu, no fim da tarde de ontem, na Praia do Forte, em Cabo Frio. A menina foi decapitada por uma lancha, que tinha como condutor um homem que estaria embriagado e que invadiu a área dos banhistas. Outras duas pessoas ficarem feridas no acidente. O homem foi preso e levado para a Capitania dos Portos. Segundo informações de testemunhas, a família da criança é de Minas Gerais e estava em Cabo Frio a passeio. Várias pessoas estavam no mar, quando a lancha invadiu a área dos banhistas. A criança teria sido a primeira a ser atingida brutalmente. As outras duas pessoas atropeladas pela lancha foram levadas para o Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio e estão fora de perigo. Os restos mortais da menina foram recolhidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. A lancha foi apreendida e está na agência da Capitania dos Portos. Os profissionais da capitania estão colhendo mais informações para dar andamento ao inquérito aberto para apurar o atropelamento.