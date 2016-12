Morto em confronto com PM

04/12/2016 às 15:33h Enviado por: Rennan Rebello

Um homem, identificado pela polícia como Leno Ferreira Trindade, de 20 anos, morreu, na madrugada de ontem, em troca de tiros com policiais do 25º BPM (Cabo Frio) na Rua dos Badejos, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia. Com ele, os policiais encontraram uma espingarda, um revólver calibre 32, uma touca ninja, cinco munições e 69 pinos de cocaína.



Os PMs seguiram até o local após receberem denúncia de tráfico de drogas. Quando chegaram à Rua dos Badejos, os policiais foram recebidos a tiros. Houve confronto e um grupo de homens correu. Leno foi atingido e socorrido até o Pronto Socorro Maria Izabel dos Santos Silva, em Morro dos Milagres, São Pedro da Aldeia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. A ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema).

Presos – Na Rua Urbano Cunha, no Morro dos Milagres, São Pedro da Aldeia, policiais militares também prenderam um rapaz de 18 anos e apreenderam um menor de 16 com 100 trouxinhas de maconha, 301 pinos de cocaína, R$10 e um celular. Os dois foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio) e autuados por tráfico de drogas.