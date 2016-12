Fim de semana na cidade terá maratona aquática

03/12/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

A etapa do circuito de mataronas conta com 4 tipos de provas Foto: Divulgação

O fim de semana em Rio das Ostras será dedicado à natação, esporte que tem trazido grandes conquistas para a Cidade. Para festejar os 11 anos de atividades, o Projeto Natação no Mar promove uma animada hoje e amanhã, com Festival de Travessias, apresentação de orquestra e oficinas. Outro evento que reúne nadadores é II Circuito de Maratona Aquática sem Fronteira, que acontece no sábado, 3, a partir das 8h, na Boca da Barra.



A última etapa do II Circuito de Maratona Aquática sem Fronteira conta com quatro tipos de provas distintas. Talentos do Futuro (prova de 100m para crianças), Sprint de (500m), Velocidade (1km) e Elite (2km) fazem parte do circuito. O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Rio das Ostras.

Natação – A festa pelos 11 anos do projeto acontece em sua sede, na Boca da Barra, e começa no sábado, às 18h, com a Orquestra de Sopros e Cordas do Centro Educacional Casulo, sob a regência do maestro Celsinho. Em seguida, será realizado um show com Cristiano, Júlia e amigos.