Presos em Iguaba Grande com drogas e rádios transmissores.

03/12/2016 às 09:00h Enviado por: Laryssa Moura

Policiais militares apresentaram na delegacia o dinheiro e drogas apreendidos em iguaba Foto: Divulgação

Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam em São Pedro da Aldeia, um homem condenado pela justiça pelo assassinato de um oficial do Exército em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro.

Diego da Silva, de 22 anos, o Pretão da Caixa D’Água, possuía mandado de prisão pelo crime mas estava foragido.

Uma denúncia feita a um policial militar do batalhão de Cabo Frio, que estava de folga, sobre a presença do acusado no bairro Alecrim, na cidade, deu início à ação montada para prendê-lo. Esse militar chamou um colega do Serviço Reservado do batalhão de Cabo Frio para ir ao local indicado.

Para a surpresa dos policiais, o acusado estava acabando de ser despejado do local onde morava. Com ele a polícia apreendeu uma televisão, uma câmera fotográfica e celulares furtados de dentro da marmoraria que fica embaixo da casa onde Pretão morava.

A ocorrência foi registrada na 125ª DP (São Pedro). De lá, o acusado foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), de onde seguiu para um presídio na capital.

Iguaba - Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam dois homens, de 26 e 36 anos, sob acusação de tráfico de drogas na última quinta-feira, em Iguaba Grande. A a apreensão ocorreu na Rua Maria Ribeiro, bairro São Miguel. No local, foram encontrados 34 tabletes de maconha, seis pinos de cocaína, três rádios transmissores e dinheiro. Ambos foram levados para a 129ª DP (Iguaba Grande) e ficaram presos.