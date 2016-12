Preso homem acusado de violentar jovem na cidade

02/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais da delegacia de Rio das Ostras fizeram investigações Foto: Divulgação

Odinaldo Caldeira da Silva, de 39 anos, foi preso na última quarta-feira, sob acusação de violentar sexualmente uma menina de 13 anos, em Rio das Ostras. Segundo a delegada Juliana Rattes, da 128ªDP (Rio das Ostras), o crime aconteceu em julho de 2016 e a menina disse, em depoimento, que o homem a abordou e mandou que ela entrasse no carro, onde foi violentada durante cinco horas, no bairro Nova Esperança.

De acordo ainda com a delegada, por vergonha, ela não contou à família, mas, em agosto, revelou o que tinha acontecido à mãe, após tentar suicídio. A mãe, então, entrou em contato com a 128ª DP que a encaminhou a vítima ao Instituto Médico Legal de Araruama, onde a jovem passou por exame de corpo de delito, que constatou o abuso.

Em razão do tempo do crime ao registro de ocorrência, não havia mais imagens de câmeras de seguranças próximas ao local que pudessem ajudar nas investigações. Em outubro, o homem voltou a procurar a vítima e ameaçá-la. A jovem foi ouvida novamente e fez o retrato falado do estuprador. Após dois meses de investigação, a polícia cumpriu o mandato de prisão do acusado.