Polícia investiga atentado

02/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

As drogas e o material de endolação foram encontrados e encaminhados à delegacia de Araruama Foto: Divulgação

Policiais da 127ªDP (Búzios) investigam um atentado contra um rapaz, de 25 anos presumíveis, ainda não identificado, ocorrido na tarde de ontem, na Rua Justiniano de Souza, no Alto da Rasa, em Armação dos Búzios. Populares que estavam no local, informaram à polícia que ocupantes de um carro de passeio passaram pela vítima e efetuaram vários disparos.



Os tiros atingiram as costas do rapaz, que foi socorrido por populares e levado para o Posto de Urgência da Rasa. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os policiais da delegacia de Búzios vão esperar a recuperação da vítima e iniciar a avaliação de câmeras do circuito de rua no local para tentar chegar aos autores do atentado.

Araruama - Policiais do Serviço de Inteligência (P-2) do 25ºBPM (Cabo Frio) prenderam três homens acusados de tráfico, numa casa na Rua das Margaridas, no bairro Mutirão, em Araruama, na tarde da última quinta-feira.

Os policiais foram ao local após receberem informações sobre a prática de tráfico de drogas no local. Ao entrarem na residência, eles encontraram 110 cápsulas de cocaína, quatro rádios transmissores com três bases, uma balança de precisão, dez mil cápsulas de cocaína vazias, além de farto material para endolação de drogas.

Os três homens que estavam no local foram levados para a 118ªDP (Araruama) e autuados por tráfico de drogas.