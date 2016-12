Seminário sobre o serviço social mobiliza setores representativos

01/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 60 pessoas, entre assistentes sociais e estudantes , participaram do encontro no teatro Foto: Divulgação

O município de São Pedro da Aldeia sediou, na terça-feira, o III Seminário do Núcleo Josy Ramos, realizado pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-RJ). O evento, que teve como tema “Conjuntura e Serviço Social”, aconteceu no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, no bairro Nova São Pedro, e contou com o apoio da Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Cerca de 60 pessoas, entre assistentes sociais e estudantes de Serviço Social, participaram do encontro.

Na ocasião, foi realizada uma mesa temática sobre “Desmonte das políticas sociais, exercício profissional e organização política de assistentes sociais”.



“O CRESS possui 11 núcleos espalhados pelo Estado e o Núcleo Josy Ramos atende toda a Região dos Lagos e o município de Silva Jardim. No decorrer do ano, temos reuniões itinerantes em todas as cidades e nessas ocasiões decidimos tema e local do seminário, que acontece de forma anual. Esse encontro em São Pedro da Aldeia garantiu a aproximação do Conselho com os assistentes sociais da região e também a articulação dos profissionais que atuam aqui”, declarou Juliana dos Santos, assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) aldeense e representante do Núcleo Josy Ramos.

Entre os assuntos abordados, estiveram o impacto da conjuntura no cotidiano dos municípios e nas condições da classe trabalhadora.