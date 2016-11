Sonhando com a casa própria

30/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Ao todo, serão sorteadas 272 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vai realizar no próximo fim de semana - sábado e domingo - o sorteio das 272 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – empreendimento Quinta São José, no bairro Rua do Fogo.



O evento acontecerá das 13h às 17h na E. M. Profª Mirian Alves de Macedo Guimarães, localizada na Rodovia RJ-140, km 104, na altura do bairro Fluminense. Ao todo, mais de 400 pessoas participarão do sorteio divididas por prioridade em dois grupos. A convocação das famílias aptas está sendo realizada por meio de cartas registradas. A lista com todos os inscritos e aptos foi disponibilizada nos CRAS, CREAS e na sede do Programa Bolsa Família.

A aprovação dos cadastros para participação do sorteio foi realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) e a seleção feita pela Secretaria de Assistência Social de acordo com os critérios prioritários de seleção. Para o empreendimento Quinta São José, foram estabelecidos três critérios nacionais (residentes ou desabrigadas de áreas de risco ou insalubres, com mulheres responsáveis pela unidade familiar e com pessoas com deficiência) e três municipais (moradores do município há mais de cinco anos, que recebem algum tipo de benefício socioassistencial e que foram consideradas aptas pela Comissão de Habitação).