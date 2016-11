Museu Internacional do Surf vai reabrir as portas no mês de janeiro

30/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Com 823 pranchas raras, entre outras atrações, o museu será o maior da América Latina Foto: Divulgação

Fechado há quatro anos, o Museu Internacional do Surf de Cabo Frio (MIS) vai reabrir as portas na primeira semana de 2017. A boa notícia foi dada pelo prefeito eleito da cidade, Marquinho Mendes, e pelo criador do MIS, o veterano surfista Telmo Moraes. Com 823 pranchas raras, entre outras atrações, o museu é o maior da América Latina e um dos três maiores do mundo em número de peças sobre o esporte.



Antes de ser fechado por motivos políticos, o MIS tinha recebido mais de 600 mil visitantes ainda funcionando em dependências provisórias. Na sua última gestão, Marquinho Mendes construiu um prédio na Praia do Forte, junto ao Teatro Municipal, para ser a sede do museu. O MIS, contudo, funcionou no local apenas por um dia porque não houve acordo com o sucessor de Marquinho Mendes.

“O Museu do Surf era o destino fechado mais visitado de Cabo Frio. Jamais poderia ter sido fechado devido à sua importância para o turismo da cidade. O acervo é fantástico e certamente baterá recordes de visitação assim que for reaberto” previu o prefeito.

Além das pranchas, o museu tem atrações como nove veículos de época, totalmente originais, que eram usados pelos surfistas para transportar suas pranchas, que Telmo Mores ‘garimpou’ em praias de várias partes do mundo. O acervo tem revistas e equipamentos antigos usados por surfistas, como uma parafina de 62 anos ainda na sua embalagem original.