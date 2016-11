Polícia investiga roubo de objetos valiosos de praça

30/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As peças da Praça Porto Rocha, no Centro, foram roubadas Foto: Divulgação

Após uma semana do roubo dos brasões da cidade, que foram retirados das fachadas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, o município amanheceu ontem sem as peças de bronze da Praça Porto Rocha, no centro da cidade. O busto do escritor cabofriense Teixeira e Souza, placas do obelisco da família Guia e em homenagem aos escoteiros sumiram. O busto do ex-prefeito Francisco Paranhos, que fica no meio da praça, também foi levado.



Vários locais da praça foram pichados. Os roubos foram registrados na 126ª DP (Cabo Frio). Os responsáveis pelas investigações terão dificuldades para chegar aos autores do crime porque as câmeras de segurança próxima aos locais não estão funcionando. Os guardas municipais, que fazem a vigilância das praças da cidade, estão em greve por conta do atraso de salários.

Um repórter de O SÃO GONÇALO entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter informações sobre o furto, mas até o fim desta edição, ningúem entrou em contato com a Redação para falar sobre o caso.