Turista morre em perseguição

29/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Carro usado pelos turistas, que seguiam para o aeroporto, ficou destruído com a colisão Foto: Divulgação

Rafael Soares Costa, de 35 anos, foi preso após roubar um Renault Duster na Pousada Ocean View, na Prainha, em Arraial do Cabo, na tarde do último domingo. O homem foi perseguido por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) pela RJ-102, em Figueira, e ocasionou acidente, atingindo o carro de uma família de turistas italianos que estava a caminho do aeroporto. Na batida, Antônio Palma, de 67 anos, morreu.

Após o roubo do Duster, policiais foram informados e iniciaram buscas pelo veículo na região e, por volta das 17h, viram o carro passando pela Figueira no momento em que o motorista tentava sair da cidade. A equipe iniciou a perseguição e o motorista arremessou o carro contra o carro dos PMs e a outros dois veículos.

Um Fiat Punto, que também estava com um casal de 61 e 55 anos, foi atingido levemente e o Celta, que estava com os italianos, foi atingido com mais violência. O casal do Punto saiu ileso da batida. Já o ocupante do Celta, Antônio, morreu na hora e a mulher que estava com ele, de 66 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros ainda no local da colisão e liberada.

O corpo do turista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio), para onde Rafael foi levado. Ele foi autuado por roubo e homicídio.