Quatro presos com dez quilos de cocaína pura em Jardim Esperança

29/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Os presos estavam com dez tabletes de um quilo cada de cocaína com a inscrição: ‘originalle’ Foto: Divulgação

Quatro pessoas foram presas com dez quilos de pasta base de cocaína, na noite do último domingo, em Cabo Frio. Dois homens de 25 e 31 anos e duas mulheres de 28 e 31 anos foram abordados ao sair do ônibus que seguia em direção ao Tangará, na altura do Jardim Esperança, por PMs do 25º BPM (Cabo Frio).

Uma denúncia anônima informou à equipe policial que o gerente do tráfico de drogas do Morro do Limão, em Jardim Esperança, estaria na Rodoviária de Cabo Frio, no Centro, aguardando uma grande quantidade de droga chegar ao local. De acordo com os policiais, na rodoviária, o homem de 31 anos e a mulher de 28 desceram de um carro e encontraram com o homem de 25 e a mulher de 31 anos.

Eles pegaram o ônibus em direção ao bairro Tangará e desceram em frente ao Colégio Maria Daria Saldanha, na Estrada de Búzios, em Jardim Esperança, onde a equipe montou um cerco e prendeu os casais.

As duplas e todo o material, que havia selo de qualidade, foram encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado e o quarteto autuado por tráfico de drogas.