Prefeitura paga 13º aos servidores para movimentar o comércio local

28/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Objetivo do pagamento antecipado do 13º salário é movimentar a economia do município Foto: Divulgação

A Prefeitura de Rio das Ostras vai pagar a segunda parcela do 13º salário, na próxima quarta-feira, quando será feito o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de novembro. A antecipação vai injetar cerca de R$ 34 milhões no comércio local, contribuindo para aquecer as vendas de final de ano.

O vencimento do funcionalismo movimenta o comércio, gera renda e mantém empregos no município. Os recursos chegam em um momento em que a cidade e a região enfrentam uma das piores crises econômicas da história, com grande queda no volume de vendas e aumento do desemprego.

As empresas vêm reduzindo seus quadros profissionais. Atualmente, muitos servidores de Rio das Ostras estão arcando com todo o orçamento doméstico, já que tiveram – em 2016 - familiares demitidos de seus empregos na iniciativa privada.

A mesma ação de antecipar o 13º salário foi tomada, em 2015, pelo prefeito de Rio das Ostras, Alcebíades Sabino, quando os servidores também receberam antecipadamente o 13º salário, que teve a primeira parcela paga no final de agosto e a segunda, em 27 de novembro. Neste ano, a primeira parcela do 13º salário foi depositada no dia 30 de junho.