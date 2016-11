Mãe e filho esfaqueados

28/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

PMs conseguiram encontrar arma do crime com Carlos Henrique Foto: Divulgação

Mãe e filho foram esfaqueados na Praia do Forte, na manhã do último sábado. O autor do crime, Carlos Henrique Lisboa, foi preso em flagrante por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio).



Segundo testemunhas, o acusado estava discutindo com mãe e filho - que trabalham numa barraca na praia -, quando puxou uma faca e começou a golpear as vítimas. PMs foram acionados e conseguiram capturar Carlos Henrique a poucos metros do local do crime.

Com ferimentos pelos corpo, mãe e filho foram socorridos por populares e encaminhados para Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio. O estado de saúde deles é considerado estável. O acusado foi levado para a 126ªDP (Cabo Frio), onde acabou autuado por tentativa de homicídio.