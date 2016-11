Dois mortos em confronto no Alto da Rasa

28/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Em Cabo Frio, militares apreenderam 900 pinos de cocaína numa área de mata no Jacaré Foto: Divulgação

Dois homens ainda não identificados morreram durante troca de tiros entre policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) e traficantes no Alto da Rasa, em Búzios, na noite de sábado.



PMs receberam uma denúncia de que havia um grupo de homens fortemente armados dentro de uma casa na Rua 14 e seguiram para o local. Os militares cercaram o imóvel, mas os bandidos reagiram efetuando diversos disparos. Três deles conseguiram fugir por uma área de mata. Já outros dois acabaram baleados durante o confronto.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos pelos PMs e encaminhados para o Hospital Municipal de Búzios, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, os policiais encontraram uma pistola e um revólver. No imóvel usado pelos criminosos, os militares ainda encontraram dois rádios de comunicação e uma touca ninja. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).

Apreensões- No final da tarde de sábado, após denúncia anônima, PMs apreenderam 900 pinos de cocaína e outros 500 invólucros vazias numa área de mata, no bairro Jacaré, em Cabo Frio. Ninguém foi preso. No Morro do Limão, no mesmo município, os policiais flagraram um menor, de 15 anos, com 385 cápsulas de cocaína, na Rua Rio Branco. O adolescente ainda tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

Os dois casos também foram registrados na delegacia de Cabo Frio.