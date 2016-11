Roubo e prejuízo de R$ 50 mil

27/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo os proprietários da joalheria, o prejuízo com o roubo chegou a cerca de R$ 50 mil Foto: Divulgação

Uma joalheria foi assaltada no centro de Rio das Ostras, na tarde da última sexta-feira. Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo chegou a cerca de R$ 50 mil.



Uma denúncia anônima foi recebida pelo telefone de emergência do Disque Denúncia (2253-1177), que repassou aos Policiais Militares do 32ºBPM (Macaé) que dois suspeitos estavam armados, assaltando o estabelecimento, na Rua Whashington.

Segundo testemunhas, dois homens se passaram por clientes e logo após anunciaram o assalto, roubaram as joias. Clientes que estava no local, no momento, foram mantidos refém enquanto funcionários colocavam as mercadorias dentro de uma das mochilas dos suspeitos. Os policiais militares fizeram buscas pela região, mas não encontraram os autores.

Outro assalto - Há três meses, outra joalheria também foi alvo de assalto em Cabo Frio. Em agosto deste ano, dois homens armados renderam o dono e funcionários da loja, que fica no calçadão da Rua Érico Coelho. Segundo testemunhas, os ladrões teriam sido vistos em fuga, num Gol vermelho, em direção ao bairro Jacaré.

Ninguém foi preso e os casos foram registrados na 128ªDP (Rio das Ostras) e na 126ªDP (Cabo Frio) onde os titulares da delegacia responsável apuram conjuntamente as investigações, para saber se são os mesmos criminosos que atuaram nos dois crimes. A Policia Civil levanta as autorias para chegar aos suspeitos.