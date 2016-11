Polícia Militar apreende menor com entorpecentes

27/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a Polícia Militar o menor estava com os entorpecentes Foto: Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas em Cabo Frio. O acusado foi localizado Com 306 cápsulas de cocaína, 316 trouxinhas de maconha, 25 sacoles de cocaína e 22 pedras de crack.

Policias militares do 25ºBPM (Cabo Frio) encontraram o menor no Beco do Rato, em Porto do Carro. Segundo os policiais, a informação que culminou com a apreensão veio através de denúncias anônimas informando que o suspeito estava vendendo drogas no local, na última sexta-feira.



A equipe montou um cerco e o jovem foi apreendido com o material e levado à 126ªDP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.

Segundo informações do Serviço Reservado do batalhão de Cabo Frio, os traficantes do Beco do Rato estão utilizando menores em grande escala na venda de drogas naquele local.

Segundo o 25º BPM, as drogas que abastecem as bocas de fumo naquele local são fornecidas por traficantes de drogas de favelas do Rio de Janeiro.