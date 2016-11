Acusado de matar professor é preso

25/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Além de dar aulas em uma academia, o professor também se vestia de palhaço para atividades Foto: Divulgação

Mais um acusado de envolvimento na morte do professor de Educação Física João Trajano Caixeiro, em 2014, em Cabo Frio, foi preso. Maxwell Barthlomeu de Andrade Silva foi localizado por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) na Rua Roberto Silveira Silva, no Jardim Caiçara, na noite da última quinta-feira. A vítima trabalhava na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cabo Frio e se vestia de palhaço nas atividades educativas.



Contra o acusado, também havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, relacionado à Operação Constantino, realizada duas vezes em 2016 para tentar neutralizar a venda de drogas em diferentes pontos de Cabo Frio.

Maxwell foi encaminhado à 126ªDP (Cabo Frio), depois transferido para um presídio do Rio de Janeiro.

O crime aconteceu no dia cinco de Julho de 2014. João Trajano tinha acabado de sair de uma academia no bairro Jardim Caiçara, onde era professor, quando dois homens passaram em uma moto atirando contra ele. Em 2015, após meses de investigações, a Justiça expediu um mandato de prisão contra um homem de 22 anos, suspeito de ser um dos criminosos de ter matado João Trajano. O autor foi detido na RJ-106, na Altura de São Pedro da Aldeia.

O crime teria sido cometido por vingança. O professor João tinha 48 anos e foi educador da Apae por mais de 30 anos. Além disso, dava vida ao palhaço Pipoco, ajudando na recuperação de crianças internadas no Hospital da Criança.