Mulheres são presas com muitas drogas em residência

26/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

As mulheres foram presas e levadas para delegacia de Araruama Foto: Divulgação

Duas mulheres foram presas com grande quantidade de drogas, por uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da PM, em Araruama, na noite desta quinta-feira.

Com elas, foram encontrados dois quilos de cocaína, 953 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, material para endolar as drogas e um revólver calibre 38.



Segundo a equipe, elas foram encontradas em uma residência na Rua Berlim, no bairro Vila Capri, após denúncias anônimas, às margens da RJ-124.

Todo o material foi encontrado de baixo do sofá da casa. Ambas foram levadas para a 118ª DP (Araruama) onde e ficaram presas e confessaram trabalhar para o tráfico de drogas, a mando de um homem que cumpre pena em um sistema prisional.

Segundo a polícia as mulheres estocavam as drogas na residência e depois agiam como ‘mulas’, termo que no mundo do crime é o nome da pessoa que faz o transporte de entorpecentes. Normalmente as mulheres são usadas para não levantarem nenhum suspeita.