Novo delegado assume o comando da 126ªDP

25/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

A delegacia de Cabo Frio terá nova equipe para investigações Foto: Divulgação

O delegado Milton Siqueira Júnior é o novo titular da 126ª (Cabo Frio). A mudança foi divulgada pela Polícia Civil na manhã de ontem. Milton deixa a 130ª DP (Quissamã), no Norte Fluminense, onde Ivailson Moreira Sardinha assume o posto de delegado titular.



Carlos Abreu, que estava no comando da 126ª DP, foi transferido para a 158ª DP (Bom Jardim). As mudanças devem ser oficialmente efetivadas até o final dessa semana.

Oficialmente, as mudanças foram anunciadas como um ‘ato de rotina’ na Polícia Civil, mas nos bastidores da entidade, comenta-se que foram providas como uma forma de aumentar a produtividade nas delegacias daquela região do interior fluminense, que estavam com baixo índice de elucidação de casos.

Milton Siqueira vai assumir investigações de vários casos de homicídio e também e também inquéritos sobre assaltos e o tráfico de drogas em Cabo Frio, cidade litorânea muito procurada por turistas durante todo o ano por causa das belezas naturais.