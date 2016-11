Projeto do ‘Minha Casa, Minha Vida’ será retomado e prédios concluídos

24/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

A construção das unidades habitacionais foi interrompida em janeiro desse ano no município Foto: Divulgação

O Ministério das Cidades assina, na próxima quinta-feira, dia 24, o contrato para a retomada de obras para a construção de 480 unidades habitacionais em Rio das Ostras pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal. A assinatura será realizada em Brasília, depois que o prefeitura solicitou pessoalmente ao Ministério das Cidades a conclusão da obra.



A construção das unidades habitacionais foi interrompida em janeiro de 2016, de acordo com o Ministério das Cidades, por causa da crise econômica que atinge o Brasil. Até o momento, a construção está 75% concluída. A Prefeitura tem mantido a parte que cabe ao Município na parceria, como obras de infraestrutura e iluminação.

Cobrança – O prefeito Alcebíades Sabino participou, no dia 31 de outubro, de uma reunião no Ministério das Cidades, em Brasília, para cobrar a retomada e a finalização da obra de construção dos 480 apartamentos do programa “Minha Casa, Minha Vida” no Município. O prefeito também havia enviado ofícios ao Governo Federal cobrando o reinício dos trabalhos.

“Desde que a obra foi paralisada, nossa equipe tem se empenhado muito, buscando reuniões para que os trabalhos fossem retomados o quanto antes”, afirmou.