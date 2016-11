Polícia investiga homicídios

24/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Motorista de fretes foi morto após discussão com um ciclista em frente ao clube São Cristóvão Foto: Divulgação

A polícia registrou dois homicídios na manhã de ontem em municípios da Região dos Lagos. Em Cabo Frio, Maurício Gonçalves Sampaio, conhecido por fazer fretes em uma kombi, foi morto a tiros em frente ao São Cristóvão Futebol Clube, na Avenida Lecy Gomes da Costa, no bairro São Cristóvão, onde ele fazia ponto fixo de trabalho.



Segundo testemunhas, ele foi assassinado após uma discussão com um homem que estaria de bicicleta. Segundo testemunhas, ao ver Maurício se abaixar para pegar algo na kombi, o suspeito disparou três vezes e fugiu. Maurício deixou esposa e filho.

Araruama – O corpo de André Pereira da Rosa, de 35 anos, foi encontrado ontem por policiais do 25º BPM (Cabo Frio). Os PMs foram ao local após receberem uma ligação anônima pelo telefone de emergência 190 informando sobre o encontro de um cadáver na estrada do bairro, no Clube dos Engenheiros. Segundo testemunhas, ele era morador do bairro Fazendinha.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. Os casos foram registrados e serão investigados na 118ª DP (Araruama) e 126ª DP (Cabo [Frio).

Em princípio, os policiais terão trinta dias para concluírem o inquérito, mas o prazo poderá ser prorrogados,caso haja necessidade.