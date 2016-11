População colabora com Plano Diretor usando as redes sociais

23/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O secretário Célio Almeida considerou importantes as contribuições levadas por participantes Foto: Divulgação

A atualização do Plano Diretor avançou ainda mais em Casimiro de Abreu. Entre setembro e outubro, os moradores puderam colaborar com novas sugestões por meio das audiências públicas realizadas em Barra de São João e no distrito sede. Ontem, foi o último a data para a população contribuir com sugestões por meio do site casimirodeabreu.rj.gov.br/.



De acordo com o secretário de Planejamento e Processamento de Dados, Célio Almeida, as contribuições levadas pelos participantes foram de extrema importância e vão acrescentar no momento de formular o documento final, a ser analisado pela comissão técnica constituída.

“Além da sociedade civil organizada, tivemos a participação de autoridades, Polícia Militar e de alguns vereadores eleitos para o próximo pleito”, ressaltou. Agora, o documento será consolidado e apreciado por uma comissão de avaliação do Plano Diretor. Em seguida, enviado para votação na Câmara de Vereadores.

O Plano – A reformulação do documento, que norteia as políticas de desenvolvimento e gestão da cidade, é necessária a cada dez anos. Todo o processo de construção do plano é compartilhado com a sociedade. Em Casimiro de Abreu já foram realizadas reuniões com a equipe técnica de cada secretaria, bem como encontros com os representantes dos conselhos municipais. Antes das audiências, os moradores contribuíram com propostas por site.