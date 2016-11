Perseguição, acidente e 2 presos

23/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

O Fox preto usado pelos criminosos havia sido roubado no bairro Rio da Areia, em Saquarema Foto: Divulgação

Um rapaz, de 23 anos, foi preso, e um adolescente, de 17 anos, apreendido, em Saquarema, por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), sob acusação de envolvimento com o roubo de um veículo, que resultou em acidente de trânsito e troca de tiros com os PMs.



Segundo a polícia, o Fox usado pela dupla havia sido roubado, no início da tarde da última segunda-feira, no bairro de Rio da Areia, na cidade. A equipe que seguia em patrulhamento próximo ao local, recebeu as informações de que os suspeitos estariam circulando com o carro no Centro de Saquarema. Ao avistarem o veículo, a perseguição resultou em troca de tiros.

Na perseguição, os suspeitos acabaram batendo com o carro. Dois ocupantes do veículo conseguiram fugir a pé, mas o adolescente ficou para trás e acabou apreendido. No interior do Fox, duas réplicas de armas foram encontradas.

O menor foi levado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, e após ser medicado, encaminhado para a 124ªDP (Araruama). De acordo com a PM, com informações sobre o local de fuga e com base no depoimento do adolescente, os policiais iniciaram buscas e chegaram a outros dois suspeitos - um rapaz, de 23 anos, e um homem, de 32, - na Rua Domingues Medeiros, no Centro.

Eles também foram encaminhados à delegacia. No local, o adolescente e o rapaz foram reconhecidos por três pessoas como autores do roubo. O outro suspeito foi liberado por não ter sido reconhecido.