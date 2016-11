PM é baleado em assalto

22/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Paulo Cleiton foi baleado durante tentativa de assalto, no último domingo, em Anchieta, no Rio Foto: Divulgação

O policial militar Paulo Cleiton de Oliveira Cunha, lotado no 25º BPM (Cabo Frio), foi baleado durante uma tentativa de assalto, no último domingo, em Anchieta, no Rio de Janeiro. O PM, que atua no batalhão há quatro meses, foi ao Rio para visitar familiares e amigos. Ele está internado, em estado grave, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.



Paulo saía da casa de uma amiga em Mariópolis, na Rua Paraguassu Carneiro, quando foi abordado por homens armados em um carro, que anunciaram o assalto e o reconheceram como policial militar.

O PM foi atingido por três disparos de arma que atingiram a região da barriga, perna e mão. Moradores do local acionaram policiais militares, que o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes. Logo após os primeiros procedimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, também em Marechal Hermes, onde passou por cirurgia para a retirada das balas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro de saúde de Paulo Cleiton é grave.

O comandante do 25º BPM (Cabo Frio), tenente-coronel André Henrique Oliveira, emitiu nota para a imprensa sobre o ocorrido. “O comando do 25° BPM está acompanhando o quadro de saúde do policial e prestando todo o auxílio à família do nosso nobre combatente”.