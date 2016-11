Prolagos fará manutenção e pede para consumidor economizar água

22/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A intervenção é necessária para garantir a qualidade dos serviços prestados aos moradores Foto: Divulgação

A Prolagos realizará manutenção programada no sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, localizada no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama, visando à alta temporada de verão, amanhã. Os trabalhos abrangem a manutenção no sistema de bombeamento de água e sistemas elétricos das estações. A intervenção nos equipamentos é necessária para garantir mais segurança, confiabilidade e melhoria do serviço prestado à população.



Em razão dos serviços, o abastecimento de água será interrompido, das 8h às 15h, nas cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. O abastecimento será retomado com a conclusão dos serviços e a normalização do fornecimento de água se dará de forma gradativa.

O atendimento emergencial a hospitais, postos de saúde e escolas será feito por meio de caminhões-pipa fornecidos pela concessionária até a normalização do abastecimento.

A Prolagos pede aos moradores das cidades da área de concessão que façam o uso consciente da água durante o período. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição pelo número 0800-7020-195 (área de concessão) e (22) 2621-5095 (demais localidades). O cliente pode entrar em contato também pelo WhatsApp (22) 99722-8242.