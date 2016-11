Prefeitura realiza evento para celebrar Novembro Azul

21/11/2016 às 09:35h Enviado por: Rene Santos

O mês de novembro é de prevenção contra câncer de próstata Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou um evento em celebração ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. As ações aconteceram no Centro do Formação Continuada Professora Ismênia Trindade e contaram com a presença das coordenadoras dos CRAS, CREAS e técnicas. A programação oferecida contou com informações e serviços de saúde, palestra motivacional com a coaching Bernadete Branco e sorteio de brindes. A mobilização e iniciativa contou com a participação dos profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). Abrindo o evento a coordenadora do CRAS Morro dos Milagres, Damaris Martins, falou sobre a importância da realização. “Estamos aqui para essa ação, para trazermos esse movimento tão importante que é o Novembro Azul. Realizamos o Outubro Rosa e dessa vez o evento é voltado para o público masculino e a conscientização”, disse Damaris. O “Novembro Azul” é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.