PM apreende drogas e arma durante operações na cidade

21/11/2016 às 09:30h Enviado por: Rene Santos

Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam, no último sábado, armas e drogas em dois pontos diferentes no município de Araruama, no último sábado.



No primeiro caso, no bairro XV de Novembro, agentes estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram dois homens em uma motocicleta sem placa. Ao se aproximarem para efetuar a abordagem, os homens fugiram, mas deixando para trás 62 sacolés de cocaína, que foram recolhidos e levados na 118º DP (Araruama).

Já no Condomínio 2, policiais militares do mesmo batalhão foram até o local para checar denúncias anônimas de tráfico de drogas, mas ao chegar foram recebidos a tiros por traficantes da região. Após o intenso tiroteio, os PMs encontraram um revólver calibre 38 com quatro munições. O material foi apreendido mas ninguém foi preso. O caso também foi registrado na delegacia de Araruama.