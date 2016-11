Boa chance de reciclagem

21/11/2016 às 09:20h Enviado por: Rene Santos

O sistema Firjan está com inscrições abertas para os eventos “Giro Moda” e “Giro Construção” na próxima quinta-feira (24), em hotéis Cabo Frio, e que reunirão empresários e profissionais de ambos os setores da economia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 0800 0231 231 ou pelo site www.firjan.com.br/eventos.



No “Giro Moda”, os participantes receberão informações técnicas dos especialistas do Senai Moda Design sobre tendências de comportamento, que irão orientar o desenvolvimento de novos produtos nos setores de joias, calçados, acessórios, modas masculina, feminina, infantil, praia e íntima.

Já no “Giro Construção Civil”, a palestra, em parceria com a empresa Autodesk e com o Sindicato das Indústrias da Construção, Engenharia Consultiva e do Mobiliário de Niterói a Cabo Frio (Sindicem), abordará o futuro da tecnologia de projetos e construção e conectando as cidades com o futuro.

O “Giro Moda” será às 18h, no Best Western Plus Oasis, que fica na Avenida Antônio Ferreira dos Santos, 670, no bairro Braga. E o “Giro Construção” acontece no mesmo horário, mas no Best Western Paradiso del Sol Hotel, localizado na Rua Domingos Ribeiro, 103, bairro Passagem.