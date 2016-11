Mais de 40 animais foram adotados durante evento

21/11/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Após receber aproximadamente 800 visitantes, a feira de adoção de animais que aconteceu no último sábado, em Cabo Frio, foi encerrada com um saldo de 44 bichinhos adotados, segundo a organização do evento.



E ara atrair o público para a causa animal, o evento contou com várias atividades, como desfile de gatos e cachorros, pintura facial, bazar e oficina de cuidados para os pets, além de shows com a banda Ramona Rox e Tom Zahir. A ação, realizada pelo projeto “Heróis de Patinhas” e idealizada por alunos da Universidade Veiga de Almeida, orientou os visitantes sobre a adoção responsável e ainda espalhou caixas pelo evento, para a arrecadação de doações para as ONGs parceiras Apaixonados Bichos e Patinhos da Aldeia.

Manual - Um manual foi preparado para o projeto e entregue às famílias que adotaram um cachorro ou um gato sobre as responsabilidades diárias do tutor. Segundo a cartilha, o novo dono deve lembrar que o bichinho ficará velho, poderá adoecer e haverá despesas com alimento e saúde, como vacinas, remédios eventuais e idas ao veterinário.