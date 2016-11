Escola de Música está com inscrições abertas, em Búzios

20/11/2016 às 08:25h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Divulgação

A Escola de Música Tom Jobim está com inscrições abertas até o dia 2 de dezembro para o ingresso nos cursos de música.

Os cursos, oferecidos em duas modalidades, são gratuitos. Alunos entre 7 e 12 anos participam do de Formação Inicial em Música, com duração de quatro anos, e a partir dos 13, os alunos participam do Curso Básico em Música, com duração de três anos.

Os instrumentos oferecidos são: piano, teclado, violino, violoncelo, guitarra, violão, baixo, bateria, saxofone, flauta transversa, canto e canto coral. Cada aluno só pode optar por um instrumento.

Para se inscrever, é necessário levar documentos originais de RG, CPF e comprovante de residência e, em caso de menor de idade, certidão de nascimento e estar acompanhado de responsável.

As inscrições vão até o dia 2 de dezembro, das 9h às 16h30, na secretaria da Escola, que fica localizada na Rua dos Gravatás, 149, no bairro Geribá em Búzios. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (22)2623-4450, pelo e-mail escolatomjobimbz@gmail.com ou pelo site www.escolatomjobim.wordpress.com.