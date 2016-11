PM intensifica ronda no Peró

20/11/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Durante operação na região, foram apreendidas drogas, celulares, dinheiro e material para endolação Foto: Divulgação

Um dia depois da chacina que deixou dois rapazes e uma adolescente mortos, na Reserva do Peró, em Cabo Frio, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região. Durante a madrugada de ontem, uma ação da PM no bairro terminou com quatro detidos e drogas apreendidas.



De acordo com o registro de ocorrência, os homens estavam na Rua Begonhas, quando os policiais suspeitaram deles e decidiram fazer a abordagem. Com o grupo, os militares encontraram 50 cápsulas de cocaína, três celulares e R$102 em dinheiro, além de farto material para endolação e uma balança de precisão. Os suspeitos foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio). Lá, dos quatro, apenas um foi autuado por tráfico de drogas e continuou preso. Entre os três liberados, dois foram enquadrados como testemunhas e um foi fichado por uso de drogas. O suspeito autuado por tráfico teria ainda, ainda segundo os policiais militares, tentado suborná-los, oferecendo R$ 10 mil para não ser preso.

Chacina - O policiamento na Reserva do Peró, em Cabo Frio, foi intensificado após os irmãos Wesley da Conceição, 18, e Lucas da Conceição, 21, serem mortos a tiros com uma adolescente de 15 anos em uma casa na Avenida A. Um inquérito foi aberto na 126ª DP para investigar o caso.