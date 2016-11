Jovens assassinados no Peró

19/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Os corpos foram encontrados pela polícia na Travessa A, no Bosque Peró, na manhã de ontem Foto: Divulgação

Dois rapazes e uma adolescente foram mortos a tiros enquanto dormiam, na madrugada de ontem, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. Os irmãos Wesley da Conceição, de 18 anos, Lucas da Conceição, de 21 anos, e uma adolescente de 15 anos tiveram seus corpos encontrados dentro de uma casa, na Avenida A, no Bosque do Peró.



Segundo a 126ªDP (Cabo Frio), que instaurou inquérito para apurar o caso, o crime pode ter sido cometido por tráficantes de drogas. “Ali é uma área onde historicamente há muito conflito”, disse o delegado titular da delegacia de Cabo Frio, Carlos Abreu.

Sobrevivente - Uma pessoa que estava no imóvel e sobreviveu, prestou depoimento à polícia. As informações estão sendo analisadas e poderão levar aos executores. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

Reforço - O policiamento foi reforçado no bairro. De acordo com o 25ºBPM (Cabo Frio), dez policiais estiveram por toda manhã no local para garantir a segurança da população. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel André Henrique Oliveira, a participação da população é fundamental para o trabalho policial. Ele pede que a população dê informações nos telefones (22) 2649-8669 (Sala de Operações) ou (22) 2643-0190 (Disque Denúncia).