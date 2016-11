Chuvas e vento causam transtornos em cidades

19/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Em Araruama, a força das águas derrubou muro de cemitério Foto: Divulgação

As chuvas que caíram acompanhadas por fortes rajadas de vento na madrugada de anteontem, causaram alagamento, transtornos e estragos em diversos bairros da Região dos Lagos. Em Cabo Frio, os bairros Itajurú, Parque Burle, Jardim Caiçara, Jardim Nautilus, Centro, Portinho, Boca do Mato e Braga ficaram alagados com água a uma altura de 20 centímetros.



No bairro Manoel Corrêa, algumas casas foram invadidas pelas águas. No Guarani, a Escola Municipal Luis Lindenberg também ficou alagada e não abriu na manhã de ontem.

Em Araruama, o muro do cemitério da cidade desabou e as ruas dos bairros Parque Mataruna, na Sapolândia, Centro e Pontinha ficaram também alagados. Já em Arraial do Cabo o Parque Público Hermes Barcellos, localizado na Prainha, virou um pântano. Desde a última quarta-feira, a população realiza uma verdadeira força tarefa para limpar ruas, casas e comércios que foram danificados por conta da mudança climática.

Apesar das enchentes, O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência grave na região.